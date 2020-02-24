Надлишок статевих гормонів: у Держдумі запропонували заборонити тату

У Росії необхідно повністю заборонити татуювання, які є “проявом духовної інтелектуальної кризи” в суспільстві.

Таку думку висловив перший заступник голови комітету Держдуми з освіти і науки Геннадій Онищенко.

За його словами, людей штовхає до нанесення татуювань на тіло надлишок статевих гормонів.

– Діти бачитимуть не тіло матері ніжне, а якийсь такий приліжковий килимок із арабесками, ще гірше з якимись чудовиськами, які вони часто малюють, – нарікає депутат.

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Онищенко також заявив, що нанесення татуювань може стати причиною серйозних захворювань через введення хімічної речовини в шкіру.

Нагадаємо, протоієрей РПЦ викликав скандал у Росії своєю заявою про цивільний шлюб.