Залишив оголене тіло у валізі: в РФ засудили убивцю дівчини-блогера

33-річного росіянина Максима Гареєва, який убив 24-річну Катерину Семочкіну – б’юті-блогера з Росії, засудили до дев’яти років в’язниці суворого режиму.

28 липня 2019 року поліція виявила оголене тіло дівчини у валізі в її квартирі.

За словами Гареєва, він “втратив контроль” через те, що Семочкіна глузувала з нього.

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– Я схопив ніж на кухні. Вона наполовину повернулася, і я вдарив її у шию. Вона намагалася втекти у ванну і замкнути двері. Я витягнув її з ванної, – розповів убивця.

Нагадаємо, у Волновасі Донецької області жінка цеглиною забила до смерті матір.

Джерело: Прокуратура Москви