У РФ впав рубль: в уряді не відкидають здорожчання імпорту

У Росії не очікується підвищення цін на основні види продуктів через стрибок курсів валют до рубля, заявили у Міністерстві сільського господарства РФ.
– Водночас деяке зростання цін можливе на продукцію, яка через природні умови не вироболяється на території Російської Федерації, – зазначили в уряді.
Проте вранці 10 березня на відкритті торгів на Московській біржі курс долара виріс на 4,23 рубля – до показника в 72,77. А євро додав більше 5 рублів (82,6).
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Таке падіння російського рубля пов’язане зі зниженням світових цін на нафту.
Нагадаємо, 9 березня стався різкий стрибок курсу рубля після падіння ціни на нафту. Так, вартість бареля Brent на відкритті торгів Лондонської біржі ICE впала на 30% до 31 долара.
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