У головлікаря клініки в Комунарці у Підмосков’ї Дениса Проценка коронавірус. Медик сам підтвердив, що у нього позитивний тест на Covid-19.

Проценко повідомив, що почувається добре і далі працює дистанційно.

– Ізолювався у своєму кабінеті, де є всі умови для дистанційної роботи, управління та телемедичних консультацій. Думаю, що вироблений за цей місяць імунітет робить свою справу, – написав він.

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Нагадаємо, 24 березня Проценко зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним. Головлікар показав президенту, де знаходяться пацієнти з підозрою на коронавірус.

У лікарню в Комунарці госпіталізують людей з симптомами ГРВІ, які прибувають в Росію з країн з несприятливою епідобстановкою.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков розповів, що у президента все нормально і він регулярно тестується на коронавірус.

Фото: kremlin.ru