За минулу добу в Росії зафіксували 771 новий випадок зараження на коронавірус, померли шестеро осіб.

Загальна кількість хворих – 3 548.

Кількість померлих пацієнтів з коронавірусом зросла до 30.

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За весь період 235 осіб одужали.

До слова, під медичним наглядом через підозру на коронавірус в Росії перебувають 215 тис. осіб.