З мощами на вертольоті: у Росії єпископи вирішили зцілити коронавірус із неба

У Росії єпископи і священики піднялися в повітря на вертольоті над Волгоградом, щоб помолитися про одужання хворих на Covid-19.

Для повітряної хресної ходи церковники взяли із собою ікону Казанської Божої матері та мощі святих.

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Під час польоту священнослужителі провели молебень “проти згубної пошесті та смертоносної зарази”.

Нагадаємо, раніше священики УПЦ МП в Запоріжжі 27 березня на вертольоті прочитали над містом молитву від коронавірусу.