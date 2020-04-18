НЛО не існує: РПЦ прирівняла інопланетян до бісів

Інших цивілізацій за межами Землі не існує, а люди, які кажуть, що бачили інопланетян, насправді бачили бісів.

Про це заявив глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського Патріархату Російської православної церкви митрополит Іларіон в ефірі програми на російському ТБ.

– Якби дійсно існували якісь інопланетні цивілізації, то в Священному нашому Писанні, в Біблії, було б обов’язково про це хоч що-небудь сказано, – пояснює церковник.

Іларіон нагадав про книгу відомого богослова Російської церкви за кордоном ієромонаха Серафима Роуза Православ’я і релігія майбутнього, в якій зібрано свідчення людей, які нібито бачили інопланетян та НЛО.

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– Він доводить у цій своїй книзі, що ті люди, які нібито бачили інопланетян, вони як раз бачили тих самих демонів, в існування яких багато хто зараз відмовляються вірити, – сказав митрополит.

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