У Росії вчені розробили шолом Вінець-34, який допоможе захистити людину від коронавірусу.

Про це повідомив професор Волгоградського державного медичного університету Олександр Воробйов.

У вересні 2019 року Воробйов і група вчених зайнялися створенням пристрою, який захищає людей з алергією від пилу та пилку, але корективи в роботу внесла пандемія коронавірусу.

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У лютому вони вирішили створити шолом, який захистить людей від різних видів вірусів.

Вага шолома становить 1,5 кг і в ньому є фільтр для очищення повітря, а також вентилятор. У Вінець-34 можна додати модулі для інгаляції, ультрафіолетового опромінення і зволоження повітря.

За словами професора, шолом допомагає захиститися від зараження коронавірусом, поставляючи фільтроване повітря. Він зазначив, що шолом ідеально підійде для медиків, які борються з інфекцією.















У Росії створили шолом від коронавірусу / 4 фотографии

Зараз вчені отримують на шолом патент.

До слова, під час пандемії потрібно дотримуватися низки правил, щоб не захворіти на Covid-19. ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу.

Джерело: РИАЦ

Фото: РИАЦ