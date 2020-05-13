У Пєскова, який заразився коронавірусом, двостороння пневмонія

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, який заразився коронавірусом, заявив, що в перший день у нього не було жодних симптомів хвороби, а потім з’явилася невелика температура – трохи вище 37.

За його словами, вдень було 37,4, а вночі 37,8, і вони з дружиною два-три дні перебували вдома.

Але потім Пєсков вирішив поїхати до лікарні, де йому зробили комп’ютерну томографію, і вона показала двосторонню пневмонію.

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– Особливість у тому, що твої легені не стільки сам вірус з’їдає, скільки твій же організм. Тобто починається гормональний шторм, і імунна система намагається цей вірус перемогти. І разом з вірусом починає з’їдати легені. Це може привести до тромбозу легенів, – розповів він.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що коронавірус підхопив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна – Дмитро Пєсков.

Перед цим коронавірус діагностували у прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, міністра культури Ольги Любимової, глави Мінбуду Володимира Якушева та його заступника Дмитра Волкова.

Джерело: КоммерсантЪ