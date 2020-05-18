Камери зняли втечу порушника самоізоляції від п’ятьох росгвардійців

У Росії очевидці зняли втечу порушника самоізоляції від п’ятьох правоохоронців.

Відео зняли у готельному комплексі в Сочі, який тимчасово перетворили на обсерватор.

Чоловік, який засумував на обсервації, вирішив прогулятися у дворі, але натрапив на працівників Росгвардії.

На кадрах видно, що порушник різко починає тікати від правоохоронців, робить коло, і забігає до будівлі обсерватора.

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Чи впіймали чоловіка у під’їзді, нині не відомо, однак спроба втечі, вочевидь, сподобалася людям, які за нею спостерігали.

Нагадаємо, станом на 18 травня зареєстровано 8 926 нових випадків зараження коронавірусом у Росії.

Джерело: КМВ Новости