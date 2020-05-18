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Факти / Світ / Росія

Лише опіки й синці: байкерка зняла своє падіння на швидкості 190 км/год

Камера на шоломі зняла, як байкерка з Росії ледь не загинула, коли потрапила в аварію на швидкості 190 км/год.

GoPro продовжувала знімати, коли жінка злетіла з 600-кубічного Kawasaki ZX-6R та приземлилася на асфальт.

На відео видно, як автомобілісти кинулися їй на допомогу за секунди після ДТП.

– У мене усе болить… Будь ласка, швидка допомога, – каже вона, коли вони підходять.

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З’ясувалося, що дівчина отримала незначні пошкодження – синці та опіки.

Нагадаємо, британський репер Bugzy Malone отримав серйозні травми після аварії на своєму квадроциклі.

Джерело: РИА Новости

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