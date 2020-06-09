ДТП з Єфремовим: актор вперше прокоментував п’яну ДТП

Актор Михайло Єфремов вперше прокоментував аварію зі своєю участю, в якій загинула людина.

У залі суду на запитання судді про те, чи не проти він відеозйомки, Єфремов відповів:

– Це усе, звичайно, жахливо сталося. Ми домовилися зі слідчим комітетом, що не буду заперечувати, – ледве вимовив актор.

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Аварія з Єфремовим

8 червня в центрі Москви Єфремов скоїв ДТП, виїхавши на зустрічну смугу і протаранивши своїм джипом фургон Lada.

Внаслідок зіткнення постраждали двоє людей, один чоловік помер у лікарні.

Єфремов скоїв ДТП у стані сильного алкогольного сп’яніння, в крові артиста виявили 2,1 проміле алкоголю (0,35 – допустима норма).

Єфремову висунули звинуватили у порушенні правил дорожнього руху зі смертельними наслідками, артисту загрожує 12 років в’язниці.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців домашнього арешту.