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Факти / Світ / Росія

У Росії відпочивальники купалися і загоряли поруч із небіжчиком (18+)

У російському Новоросійську на одному з місцевих пляжів помер чоловік, але відпочивальників, схоже, це не збентежило.

У соцмережах з’явилося відео, як люди загоряють і купаються поруч із небіжчиком.

Дорослі не звертають увагу на труп, незважаючи на те, що з ними біля води граються діти.

Повідомляється, що чоловік помер від серцевого нападу.

У Росії відпочивальники купалися і загоряли поруч із небіжчиком 18+

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У РФ дитина помирала поруч із трупом матері

У грудні минулого року російське місто Можга шокувала новина про те, що 13-річний хлопчик із ДЦП помер після того, як тиждень провів поруч із тілом померлої матері.

Дитина не могла говорити, тому намагалася шумом привернути увагу сусідів, але ніхто не звернув уваги на її спроби заявити про своє становище.

Джерело: gorod-novoross.ru

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