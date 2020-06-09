PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Єфремов розплакався у суді

Актор Михайло Єфремов розплакався у залі Таганського суду Москви, де йому обирали запобіжний захід.

Відео, на якому Єфремов перебуває у клітці та плаче, опублікували російські ЗМІ.

Журналісти повідомили, що на їхнє запитання, чи визнає актор свою провину, Єфремов кивнув головою.

Пізніше під час засідання Єфремов вперше прокоментував ДТП, в якій загинула людина, сказавши:

– Це усе, звичайно, жахливо сталося.

Читайте: Михайло Єфремов вживав кокаїн перед аварією – ЗМІ

Аварія з Єфремовим

8 червня в центрі Москви Єфремов скоїв ДТП на своєму джипі, коли керував автомобілем у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Jeep Єфремова вилетів на зустрічну смугу руху і врізався у фургон Lada. Внаслідок аварії загинув чоловік, ще одна людина постраждала.

Очевидці зняли, що Єфремов ледве стояв на ногах. Після ДТП до машини патрульних правоохоронець вів артиста під руку.

Єфремову загрожує 12 років в’язниці за звинуваченням у порушенні правил дорожнього руху зі смертельними наслідками.

Згідно з рішенням суду, актор пробуде два місяці під домашнім арештом.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка