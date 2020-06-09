Актор Михайло Єфремов розплакався у залі Таганського суду Москви, де йому обирали запобіжний захід.

Відео, на якому Єфремов перебуває у клітці та плаче, опублікували російські ЗМІ.

Журналісти повідомили, що на їхнє запитання, чи визнає актор свою провину, Єфремов кивнув головою.

Пізніше під час засідання Єфремов вперше прокоментував ДТП, в якій загинула людина, сказавши:

– Це усе, звичайно, жахливо сталося.

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Аварія з Єфремовим

8 червня в центрі Москви Єфремов скоїв ДТП на своєму джипі, коли керував автомобілем у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Jeep Єфремова вилетів на зустрічну смугу руху і врізався у фургон Lada. Внаслідок аварії загинув чоловік, ще одна людина постраждала.

Очевидці зняли, що Єфремов ледве стояв на ногах. Після ДТП до машини патрульних правоохоронець вів артиста під руку.

Єфремову загрожує 12 років в’язниці за звинуваченням у порушенні правил дорожнього руху зі смертельними наслідками.

Згідно з рішенням суду, актор пробуде два місяці під домашнім арештом.