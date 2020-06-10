Актор Михайло Єфремов міг здійснити спробу суїциду після аварії за його участю, в якій загинула людина.

До такого висновку дійшли рідні артиста, коли знайшли його без свідомості з глибокою багряною борозною на шиї. Зазвичай, такі сліди залишаються під час повішення.

Медики швидкої, які прибули за викликом, підтвердили ознаки суїциду і викликали психіатрів.

Сам Єфремов до цього часу прийшов до тями і заявив, що нічого не пам’ятає.

Слідство не виключає версію, що актор травмувався під час ДТП, адже медики не оглядали його одразу після аварії.

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Аварія з Єфремовим

Нині Єфремов перебуває під домашнім арештом, який призначив йому суд у справі про смертельну ДТП в центрі Москви.

8 червня п’яний Єфремов скоїв ДТП, коли на своєму джипі виїхав на зустрічну смугу та протаранив фургон Lada. Одного з двох постраждалих забрала з місця аварії швидка, але чоловік згодом помер у лікарні.

Якщо провину Єфремова доведуть, йому загрожує 12 років в’язниці за звинуваченням у порушенні ПДР зі смертельними наслідками.

Джерело: Mash