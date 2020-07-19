У Росії атракціон 10 хвилин тримав людей вниз головою, а інший розвалився на ходу

18 липня в російському Нальчику сталася надзвичайна подія на одному з атракціонів у місцевому парку.

Під час катання атракціон зупинився, коли група людей перебувала в конструкції вниз головою.

У такому положенні відвідувачі парку розваг провисіли близько 10 хвилин, розповіли очевидці.

Також у мережі з’явилося відео, як у Набережних Челнах атракціон Веселі гірки розвалився під час руху.

На кадрах знято, як передня частина вагончика, в якому сидять діти, сходить із рейок і вилітає за межі огорожі. Коли стався цей інцидент, невідомо.

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Як перевірити, чи безпечний атракціон

У першу чергу, не варто навіть підходити до атракціону, який катає відвідувачів вже чверть століття, розповів Фактам ICTV експерт Максим Несмєянов.

Уже перебуваючи в атракціоні, перевірте, чи надійно закріплені ремені безпеки.

Зверніться до працівників розважального парку з проханням надати документи, які підтверджують безпеку атракціонів.

Джерело: НТВ