У Кремлі знають про отруєння опозиційного політика Олексія Навального і бажають йому якнайшвидшого одужання.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Пєсков пообіцяв допомогу в евакуації Олексія Навального на лікування в зарубіжну клініку, якщо надійде таке звернення.

За його словами, в Кремлі проінформовані, що опозиціонер знаходиться в лікарні у важкому стані.

Він зазначив, що для лікування політика залучені найкращі медичні фахівці.

Читайте: Людина, яку Путін боїться найбільше: біографія Навального

Пєсков заявив, що Путіну окремо не доповідали про це, але він отримує таку інформацію під час моніторингу преси.

Прес-секретар додав, якщо підтвердиться інформація про отруєння Навального, то буде проведено розслідування.

Прес-секретар Навального заявив, що до політика не пускають його лікаря з Москви.

– Найкращі лікарі і методи телемедицини, каже Пєсков. Я не знаю, які тут лікарі, але це станція швидкої допомоги, тут немає і близько обладнання для дослідження токсинів, якими могли отруїти Олексія. А його лікаря з Москви до нього не пускають, – сказав він.

Отруєння Навального

20 серпня Олексій Навальний був госпіталізований з отруєнням. Політик перебував у літаку Томськ – Москва, тому була здійснена екстрена посадка.

Опозиціонеру стало погано після того, як він випив чай в аеропорту.

Навальний знаходиться у комі, медики підключили його до апарату штучної вентиляції легенів.

Джерело: Інтерфакс