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Авто Єфремова під час ДТП керувала інша “відома людина” – адвокат

Адвокат Михайла Єфремова Ельман Пашаєв стверджує, що під час смертельної ДТП 8 червня актор сидів на пасажирському сидінні, а машиною керувала інша “відома людина”.

Таку заяву він зробив після закінчення засідання у Пресненському суді 20 серпня.

Ім’я людини, яка нібито скоїла ДТП, адвокат Єфремова пообіцяв назвати незабаром.

– Це буде родзинка, – сказав юрист.

У четвер у суді свідок захисту Олександр Кобець розповів, що бачив за кермом позашляховика не Єфремова, а іншу людину. Актор нібито сидів на пасажирському сидінні, запевняє він.

Водночас свідок уточнив, що одне око у нього зовсім не бачить, зір на другому мінус три, а незадовго до цих подій він випив міцного пива.

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Аварія з Єфремовим

8 червня на Смоленській площі у Москві машина Єфремова виїхала на зустрічну смугу, де протаранила фургон, водій якого помер у лікарні.

Встановлено, що актор перебував за кермом у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння.

Після ДТП Єфремов записав відео, в якому визнав провину і вибачився перед сім’єю потерпілого, але пізніше захист актора змінив тактику і вирішив ухилятися від визнання провини.

Фото: скріншот

Джерело: РИА Новости

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