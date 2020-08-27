У Барнаулі військового звинуватили у співпраці з розвідкою України

У російському місті Барнаул затримали військовослужбовця, якого підозрюють в “співпраці з українською розвідкою”.

Чоловік служив у ракетних військах стратегічного призначення: на озброєнні такого виду військ – ракети з ядерними боєголовками.

Читайте: Затримання вагнерівців: чи була спецоперація України

Прес-служба ФСБ стверджує, що затриманий збирав та передавав відомості, що становлять державну таємницю РФ, до ГУ розвідки Міністерства оборони України.

Військовослужбовця заарештували, було порушено кримінальну справу за ст. 275 (Державна зрада) КК Росії, йому загрожує від 12 до 20 років тюремного ув’язнення.

У Міноборони та СБУ інцидент поки ніяк не коментували.

“Вагнерівська спецоперація” – відповідь СБУ

Не так давно, 19 серпня, СБУ офіційно спростувала інформацію про участь у “вагнерівській спецоперації” та назвала її фейком.

– СБУ не коментує чутки, не підтримує інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв.

Зазначалося, що першоджерелом було саме російське видання, тому це – не більше, ніж черговий акт інформаційної війни між Росією та Україною.