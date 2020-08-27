PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

У Росії затримали чергового “українського шпигуна”

У російському місті Барнаул затримали військовослужбовця, якого підозрюють в “співпраці з українською розвідкою”.

Чоловік служив у ракетних військах стратегічного призначення: на озброєнні такого виду військ – ракети з ядерними боєголовками.

У Барнаулі військового звинуватили у співпраці з розвідкою України

Читайте: Затримання вагнерівців: чи була спецоперація України

Прес-служба ФСБ стверджує, що затриманий збирав та передавав відомості, що становлять державну таємницю РФ, до ГУ розвідки Міністерства оборони України.

Військовослужбовця заарештували, було порушено кримінальну справу за ст. 275 (Державна зрада) КК Росії, йому загрожує від 12 до 20 років тюремного ув’язнення.

У Міноборони та СБУ інцидент поки ніяк не коментували.

“Вагнерівська спецоперація” – відповідь СБУ

Не так давно, 19 серпня, СБУ офіційно спростувала інформацію про участь у “вагнерівській спецоперації” та назвала її фейком.

– СБУ не коментує чутки, не підтримує інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв.

Зазначалося, що першоджерелом було саме російське видання, тому це – не більше, ніж черговий акт інформаційної війни між Росією та Україною.

Джерело: ТАСС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка