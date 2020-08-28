Суд оштрафував жінку за пост у Facebook про побиття чоловіком

У Москві суд зобов’язав жінку, яка стала жертвою домашнього насильства, виплатити чоловікові 10,3 тис. рублів (3,8 тис. грн) за те, що вона написала в Facebook пост про побиття.

Чоловіком жінки виявився заступник голови компанії Альфа-Капітал Євген Живов. Після інциденту його звільнили з компанії. Він поскаржився до суду на дружину.

Восени 2019 року жінка написала в Facebook, що її колишній чоловік увірвався в будинок, де вона живе з двома дочками і побив. Удари отримала також одна з дівчаток. Знімки про побиття вона прикріпила до посту.

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Живов заявив, що нікого не бив, а прийшов до дочок, яких дружина ховала від нього чотири місяці.

Живова написала в соцмережі, що суд зобов’язав її виплатити гроші колишньому чоловікові.

– За рішенням судді “честь і гідність” Жені були мною ущемлені, — написала Живова в сторіз.

Живова повинна виплатити компенсацію через слова “завдав побоїв” у своєму пості.

У Нікулінському суді своє рішення пояснили тим, що жертва домашнього насильства в Росії, не має права говорити про те, що її били, поки вона не отримає про це відповідний судовий акт.

Спочатку чоловік вимагав 1 млн рублів (371 тис. грн) компенсації.

Чоловік облив спиртом і підпалив дружину

8 серпня у Калинівці Вінницької області правоохоронці затримали 49-річного чоловіка, який через ревнощі намагався спалити свою дружину.

48-річну жінку госпіталізували з опіками 80% тіла.

Джерело: Никулинский суд