Єгора Жукова побили у Москві: подробиці

30 серпня в Москві побили блогера і політичного журналіста Єгора Жукова.

Напад стався біля його будинку. На нього напали двоє хлопців, побили і зникли на самокатах.

Жуков знаходиться вдома з батьками.

МРТ не показало серйозних травм і внутрішніх крововиливів. Точний діагноз стане відомий пізніше.

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Правоохоронці почали розслідування нападу за статтею Побої Кримінального кодексу РФ.











У Росії побили опозиціонера Жукова. Нападники зникли на самокатах / 3 фотографии

Хто такий Єгор Жуков

Жуков є політичним журналістом Нової газети, блогером і співведучим на радіо Ехо Москви.

Він проходить по так званій Московській справі 2019 року. Тоді в центрі російської столиці пройшла неузгоджена акція протесту За чесні вибори.

6 грудня 2019 року суд засудив Жукова до трьох років умовно із забороною адмініструвати інтернет-ресурси протягом двох років.

Джерело: Команда Жукова