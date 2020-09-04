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Факти / Світ / Росія

У Москві прощаються з Борисом Клюєвим

У Москві 4 вересня проходить церемонія прощання з актором Борисом Клюєвим.

Попрощатися з актором до Малого театру прийшли десятки його колег, друзів та близьких.

Похорон Бориса Клюєва – як проходить церемонія прощання

Останні два роки народний артист Росії Борис Клюєв боровся з раком. Поховання буде на Троєкуровському кладовищі.

Як проходить церемонія прощання з Борисом Клюєвим у Москві, дивіться на Фактах ICTV.

Смерть Бориса Клюєва

Відомий російський актор Борис Клюєв помер на 77-му році життя внаслідок тривалого онкологічного захворювання.

Найвідомішою його роботою є серіал Вороніни, де акторові належала роль батька головного героя Миколи Петровича Вороніна.

Окрім телеробіт, також Борис Клюєв зіграв у майже сотні спектаклів на сцені Малого театру.

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