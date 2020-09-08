На День пам’яті жертв блокади: в Санкт-Петербурзі спалили 46 тонн продуктів з ЄС

У Санкт-Петербурзі митники знищили понад 46 тонн санкційних продуктів харчування шляхом спалення.

За даними Россільгоспнагляду, спалення продуктів проводилося 3 та 4 вересня, однак відео було опубліковано 8 вересня – на День пам’яті жертв блокади Ленінграду.

Велика партія продуктів, яку було знайдено у Великому порту Петербурга, була задокументована як побутова хімія, однак у контейнерах виявили сири, масло та хамон з низки країн ЄС.

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Починаючи з 2015 року, в Росії діє ембарго на імпорт європейських продуктів. Нещодавно правила обов’язкового знищення санкційних продуктів в Росії було продовжено до кінця 2020 року.

Пам’ятний день 8 вересня присвячено жертвам блокади Ленінграду – однієї із найтрагічнішої сторінки в історії Другої світової війни.

Ленінград (сучасний Санкт-Петербург) було заблоковано від усієї країни на майже 900 днів: у місті почався сильний голод, який за весь час блокади забрав життя понад 641 тис. мирних громадян.

Станом на 2020 рік у Петербурзі проживає майже 73 тис. осіб, які нагороджені медаллю За оборону Ленінграда або знаком Жителю блокадного Ленінграда.

Кримські санкції проти Росії

Наприкінці серпня продовження санкцій ЄС проти Росії у зв’язку з анексією Криму підтримали ще шість країн.

Це, зокрема, Україна, Грузія, члени європейської зони вільної торгівлі Норвегія та Ісландія, а також країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія та Албанія.

Вперше їх запровадив Європейський Союз після незаконної анексії Криму РФ у 2014 році.