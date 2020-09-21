В Росії чоловік кинувся в Москву-ріку і загинув

Ввечері 21 вересня у столиці РФ чоловік втопився у Москві-ріці.

Свідками самогубства стали випадкові перехожі, які викликали екстренну службу.

Рятувальники дістали з річки тіло чоловіка 60-65 років: врятувати його не вдалося.

За словами очевидців, літній чоловік зістрибнув з Кримського мосту.

У Москві дівчинку кинули у смітник

На початку липня в столиці Росії стався шокуючий інцидент – 10-річна дівчинка кинула свою молодшу подружку до смітника, внаслідок чого дитина отримала серйозні травми голови.

Діти гуляли неподалік від дому, але чомусь почали сваритися.

Постраждалій першокласниці діагностували струс мозку та закриту черепно-мозкову травму.