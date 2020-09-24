На квартиру та рахунки російського опозиціонера Олексія Навального у Москві наклали арешт судові пристави. Про це повідомила прес-секретар політика Кіра Ярмиш на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Такий арешт означає, що квартиру не можна закласти, подарувати чи продати. У мережі Ярмиш опублікувала відео, де йдеться, що ці дії – наслідок позову ТОВ Московський школяр.

До цього в рамках позову цієї компанії були арештовані рахунки власниці Youtube-каналу Навальний LIVE Любові Соболь та Фонду боротьби з корупцією.

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Московський школяр – постачальник продуктів харчування школам та дитячим садкам у Москві. Її власником є повар Путіна – Євген Пригожин.

Причиною позову стало розслідування ФБК 2018 року, яке очолював Навальний. Тоді фонд виявив, що компанія Пригожина реалізовувала зіпсовані товари. Внаслідок цього стався спалах дизентирії в навчальних закладах.

Плани Навального після виписки

Російського політика Олексія Навального виписали з клініки Шеріте, де його лікували від тяжкого отруєння.

Опозиціонер розповів, що планує відновлювати здоров’я, можливо відвідає реабілітаційний центр і більше часу проводитиме в соцмережах.

Джерело: Кіра Ярмиш

Фото: Олексій Навальний