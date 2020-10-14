У Росії заблокували банківські рахунки опозиціонера Олексія Навального і членів його сім’ї, зокрема й рахунок ІП (індивідуальний підприємець).

Про це російський політик повідомив у Instagram.

– У мене не просто вкрали всі гроші, які були, але й позбавили можливості їх заробляти. Втім, хіба можна було очікувати чогось іншого? Квартира арештована, поточні рахунки арештовані, рахунок ІП заарештований, – повідомив він.

Навальний також розповів, що всі витрати з перельоту до Німеччини, лікування у клініці, реабілітації та проживання взяли на себе його друзі-підприємці.

Читайте: Про отруєння, вартість лікування в Шаріте і повернення в РФ – Навальний дав інтерв’ю Дудю

Він поки не знає, скільки ще потрібгно часу на відновлення після отруєння, хоча результати тестів непогані.

Отруєння Навального

20 серпня Олексія Навального госпіталізували у стані коми до лікарні Омська. Йому стало зле під час перельоту, політик впав у кому.

Політика повезли на лікування до Берліну. Там провели тести, результати показали, що Навального отруїли Новачком – забороненою нервово-паралітичною речовиною.

Опозиціонер вважає, що його отруїли за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: Олексій Навальний