У Росії заблокували банківські рахунки опозиціонера Олексія Навального і членів його сім’ї, зокрема й рахунок ІП (індивідуальний підприємець).
Про це російський політик повідомив у Instagram.
– У мене не просто вкрали всі гроші, які були, але й позбавили можливості їх заробляти. Втім, хіба можна було очікувати чогось іншого? Квартира арештована, поточні рахунки арештовані, рахунок ІП заарештований, – повідомив він.
Навальний також розповів, що всі витрати з перельоту до Німеччини, лікування у клініці, реабілітації та проживання взяли на себе його друзі-підприємці.
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Він поки не знає, скільки ще потрібгно часу на відновлення після отруєння, хоча результати тестів непогані.
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Про деньги ???? Обещал рассказать – рассказываю. ⠀ Сначала новости: вчера узнал, что заблокировали не только банковские счета мои и членов моей семьи, но и даже мой счет ИП (индивидуальный предприниматель). ⠀ Это совершенно незаконно. Таким образом у меня не просто украли все деньги, которые были, но и лишили возможности их зарабатывать. Впрочем, разве можно было ожидать чего-то другого? Кампания “Навальный, лучше не возвращайся” набирает обороты. Квартира арестована, текущие счета арестованы, счет ИП арестован. ⠀ Ничего, прорвемся. ⠀ Ну так тем интереснее, кто оплатил моё лечение и пребывание в Германии, да? ⠀ Финансы и источники доходов политика должны быть открыты. Я всегда выступаю за это и сам уже несколько лет публикую информацию о своих доходах и имуществе, хотя обязанности у меня такой нет, я не чиновник. Расходы выглядят так: 1. самолёт, на котором меня привезли в Германию. 2. Лечение в больнице. 3. Расходы на лечение, реабилитацию и проживание вне больницы. ⠀ Самолёт стоил 79 тысяч евро и оплатил его предприниматель Борис Зимин @boris.zimin. ⠀ Финальный счёт за лечение от больницы 49 900 евро. Оплачен вскладчину: – предпринимателем Евгением Чичваркиным @tot_samy_chichvarkin – экономистом Сергеем Алексашенко – айтишник Роман Иванов aka @kukutz ⠀ Во сколько обойдётся дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления. Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идёт хорошо. Но в любом случае расходы также взял на себя Евгений Чичваркин. ⠀ Спасибо этим замечательным людям как и огромному количеству других, кто предложил помощь, но мы не смогли ее принять по причинам сложного регулирования европейской банковской системы. Тут с ума сойдёшь пока правильно оформишь эти платежи, если хочешь сделать все по честному. Отдельное спасибо Леониду Волкову @leonidvolkov , который умудрился все организовать. ⠀ Вот. Отчитался. А теперь попробуйте спросить у путинских чиновников, кто оплачивает их перелеты на частных самолетах, лечение в европейских клиниках и каким «бизнесом» занимаются их жены и дети, показывающие доходы в сотни миллионов. Может, они тоже ответят? ???? Фото @jenskochphoto
Отруєння Навального
20 серпня Олексія Навального госпіталізували у стані коми до лікарні Омська. Йому стало зле під час перельоту, політик впав у кому.
Політика повезли на лікування до Берліну. Там провели тести, результати показали, що Навального отруїли Новачком – забороненою нервово-паралітичною речовиною.
Опозиціонер вважає, що його отруїли за наказом президента РФ Володимира Путіна.
Джерело: Олексій Навальний