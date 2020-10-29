В Росії ветерана війни з Covid-19 залишили вмирати під дверима лікарні

В Росії медики Волгоградського госпіталю виставили на вулицю 87-річного ветерана війни, який хворів на коронавірус.

В інвалідному візку він залишався під дверима лікарні, однак йому не відчинили. Чоловік помер на очах медиків.

Волгоградський обласний клінічний госпіталь ветеранів війн було переобладнано для лікування хворих на Covid-19.

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Саме тут днями пенсіонеру встановили діагноз двостороння пневмонія, а згодом тест показав позитивний результат на коронавірус.

87-річний дідусь – ветеран війни та трудівник тилу. Його донька розповіла місцевим журналістам, що медики навіть дивувалися здоров’ю чоловіка.

– Звучали навіть такі фрази, мовляв, “ваш дідусь міцний, якщо досі не здох”.

У госпіталі пенсіонер пробув лише два дні: йому постійно відмовляли в реанімаційній палаті, тому рідні вирішили забрати його додому.

Лікарі погодилися і викотили ветерана на інвалідному кріслі, однак він був без свідомості та важко дихав.

– Замість того, щоб надавати допомогу людині в реанімації, давати кисень, ще щось, його просто посадили на каталку і хотіли відправити додому. “Ви ж забираєте, ось і забирайте.

Як заявив керівник госпіталю, у пенсіонера відбулася “раптова коронарна смерть”. Надалі справою займеться прокуратура області.

Коронавірус в Росії

Кількість випадків коронавірусу в Росії перевищила 1,5 млн. Країна залишається у першій п’ятірці країн з найвищим рівнем захворюваності.

Про критичну ситуацію повідомили лікарі міста Курган, де є нестача місць у лікарнях, а також високий рівень захворюваності серед медиків.

Лікарі підписали звернення до президента з вимогою не замовчувати коронавірусну ситуацію в регіоні.

Джерело: ИА Высота 102