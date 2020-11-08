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Факти / Світ / Росія

З ножем і пістолетом: в Росії школяр напав на батьків та 6-річну племінницю

У російському місті Санкт-Петербург 15-річний школяр, озброївшись ножем та пістолетом, мало не вбив матір, батька та шестирічну племінницю.

З’ясувалося, що хлопець мав конфліктні стосунки з маленькою дівчинкою: дочекавшись, поки всі заснуть, він наніс дитині три удари ножем в область шиї, живота і правого плеча.

Коли в кімнату забігли батьки і спробували вихопити ніж, хлопець вистрілив з травматичної зброї матері в голову, а батькові в руку.

З ножем і пістолетом: в Росії школяр напав на батьків та 6-річну племінницю

Чоловік встиг вибити зброю з рук сина та викликати поліцію.

Усіх трьох постраждалих було доставлено в реанімацію однієї із лікарень міста, дівчинка перебуває у важкому стані.

Що відомо про хлопця

За інформацією російських ЗМІ, 15-річний підліток більшість часу проводив за комп’ютерними іграми, а нещодавно через погану поведінку йому довелося змінити школу.

Наприкінці навчального року вчителі виявили, що хлопець пропонував семикласникам сигарети.

Батьки на тлі такої поведінки сина заборонили йому виходити гуляти.

Користувачі соцмереж, шоковані тим, що скоїв хлопець, жартома оцінили напад на родину: Хлопець, здається, переплутав віртуальний світ з реальністю.

Джерело: РИА Новости

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