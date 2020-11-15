Не можуть поділитися: зять та внучка Людмили Гурченко судяться за її майно

У Росії зять та внучка покійної радянської актриси Людмили Гурченко судяться за її майно. Внучка зірки Олена Корольова змагається з батьком Олександром за гроші та квартири, саме вона подала на нього до суду.

Олена хоче отримати четверту частину внесків, які були оформлені на батька до того, як померла його дружина – донька Гурченко Марія.

Також онучка претендує на будинки, які зареєстрували на Олександра Корольова уже після смерті жінки.

– У розпорядженні батька три квартири та долі у ще двох, тобто загалом він має п’ять. Я ж претендую тільки на одну з них і на дачу.

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Спадкоємиця Гурченко підкреслює, що разом з дочкою змушена жити в жахливих умовах, оскільки батько не погоджується віддати нерухомість.

Смерть Людмили Гурченко

Відома радянська акторка Людмила Гурченко померла у 2011 році. 12 листопада цього року їй би виповнилося 85 років.

Гурченко народилася у Харкові, а у віці 18 років переїхала до Москви, де і розпочала свою професійну діяльність.

Артистка насамперед відома завдяки фільмам Карнавальна ніч, Любов і голуби, Моя морячка, Старі шкапи.

Джерело: Дні.ру

Фото: фан-сторінка Людмили Гурченко