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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Людмила Богданова |

Син Віктора Цоя судитиметься з режисером фільму про батька

Син покійного радянського виконавця та лідера гурту Кіно Віктора Цоя буде судитися з режисером та прокатниками фільму про батька.

Олександр Цой подав до суду на Олексія Учителя, який став режисером стрічки Цой. Він хотів зупинити прокат фільму та отримати його копію. Однак його почали транслювати вже 12 листопада.

Син зірки гурту Кіно стверджує, що неточності є в кожній секунді. Крім того, за його словами, знімальна група не мала права використовувати зображення Віктора Цоя.

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Якщо суд задовольнить позов, режисера фільму можу зобов’язати переробити його відповідно до вимог сім’ї покійної зірки.

Фільм про Віктора Цоя

Фільм Цой – це художній фільм про Віктора Цоя спільного виробництва Росії, Литви та Латвії, режисером якого став Олексій Учитель. Стрічка розповідає історію про те, як тіло померлої зірки перевозять з Литви до Росії.

Син Цоя заявив, що художня картина ганьбить ім’я батька та ображає їхню родину.

Фото: фан-сторінка гурту Кіно

Джерело: Медуза

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