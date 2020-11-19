18 листопада стало відомо про смерть білоруської та радянської актриси Любові Румянцевої. Жінці було 77 років, вона померла у Білорусі.

Про це у Facebook повідомила кіностудія Білорусьфільм. Про причину смерті актриси не розповідають.

– Любов Румянцева завдяки своїй акторській діяльності зробила вагомий внесок у розвиток радянської та білоруської кіноіндустрії. На її рахунку десятки ролей, які так сподобалися глядачам.

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Життя та діяльність Любові Румянцевої

Любов Григорівна Румянцева народилася у Російській Федерації у 1943 році. У 21 рік артистка почала працювати в одному з театрів Москви.

Перші зйомки в кіно у Румянцевої трапилися, коли їй було 16 років. Одну з найвідоміших ролей вона зіграла у фільмі Альпійська балада (1965 рік).

Також вона відома завдяки стрічкам Вольф Мессінг: той, хто бачив крізь час, Колискова, Анничка та іншим.

Фото: Белта