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Факти / Світ / Росія
Віталій Плахта |

Ледь не знесло Діда Мороза: в Росії під час хуртовини відкрили ялинку

У російському селищі Тіксі не скасували відкриття новорічної ялинки, незважаючи на пургу і ураганний вітер.

Пориви вітру, що досягали 35-40 м/с, ледь не зносили з ніг Діда Мороза та інших акторів у костюмах.

На відео видно, як люди крізь снігопад намагаються дійти до ялинки, щоб запалити на ній вогні.

До слова, організатори заходу розповіли, що святкове дерево встановлюють на спеціальній конструкції, яка витримує сильні вітри.

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Вінниця відмовилася від головної ялинки

Влада Вінниці через пандемію коронавірусу вирішила не встановлювати в місті новорічну ялинку.

Водночас святкову ілюмінацію залишать, а на Майдані Незалежності встановлять вертеп.

Щоб уникнути заражень людей, всі масові заходи у Вінниці перенесуть в онлайн-формат.

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