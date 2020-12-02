2 грудня стало відомо про смерть Бориса Плотнікова – популярного радянського актора театру та кіно. Він відомий завдяки фільмам Собаче серце, Пушкін. Остання дуель, Вольф Мессінг: той, хто бачив крізь час тощо.

Борис Плотніков народився у 1949 році у російському місті Нев’янськ Свердловської області. Після школи він вступив до театрального училища у Свердловську, а потім до університету за спеціальністю філологія.

У 21 рік Плотніков розпочав працювати у театрі юного глядача, що у місті Єкатиринбург. Потім артист продовжив кар’єру у Московському театрі сатири.

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Роль у фільмі Сходження (1976 рік) стала його дебютом і принесла популярність. Окрім цього, він зіграв Борменталя у стрічці Собаче серце, Зігмунда Фрейда у фільмі Вольф Мессінг: той, хто бачив крізь час.

Також він відомий завдяки телесеріалам Дядя Ваня, Крила імперії, Дар, У кожного своя війна, Годунов тощо.

Помер Борис Плотніков

2 грудня 2020 року зупинилося серце Бориса Плотнікова – відомого радянського актора. Він помер внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом. Останній тиждень артист був підключений до апарату ШВЛ.

Борис Плотніков мав дружину, однак подробиці особистого життя приховував.

Фото: кадр з фільму Собаче серце/Ленфільм