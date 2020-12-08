Запустивши Північний потік-2 Путін зможе напряму качати блакитне паливо до Європи у потрібних обсягах в обхід України та низки східноєвропейських країн, посилити вплив на Брюссель та зменшити постачання американського скрапленого газу до Євросоюзу. Тому для Кремля це надважливий геополітичний проект.

Загалом йому залишилось прокласти 160 км труби, яка стане ще одним мостом між Росією та Німеччиною.

– Цей проект не дає якоїсь критичної інфраструктури та не робить газ дешевшим. Навпаки він здорожчає для багатьох країн Європи. До того, ж Північний потік-2 може дозволити Росії вдаватись до більш агресивних дій на Донбасі, – зазначає співробітник НАК Нафтогаз України Вадим Гламаздін.

Вашингтону така ситуація не надто до вподоби. Тому США наклали санкції на компанії, які допомагали будувати газогін. Після цього роботи були поставлені на паузу, від співпраці відмовились швейцарські, норвезькі та данські компанії.

Тому Росія вирішила добудовувати Північний потік-2 своїми силами. Проте згодом Кремль почав домовлятись про допомогу у будівництві з Німеччиною, яка дала згоду на прокладання 2,5 км труби у своїх водах.

Але Росія, враховуючи збільшення санкцій США, все ж має проблеми із завершенням проекту. Газпром фактично спалює щодня понад 3 млрд рублів і за підсумками десяти місяців цього року вже пішов у шалений мінус.

Проте для Путіна це все ж приносить свої стратегічні перемоги. Адже через Північний потік-2 загострюються стосунки Берліну та Вашингтону.

Тому Німеччині і доводиться вигадувати, як обходити американські санкції. За даними журналістів видання Bild влада федеральної землі, до якої має бути підведений газогін, хоче створити так званий Фонд захисту клімату, який визнає трубопровід корисним для екології. А підрядчики надаватимуть послуги з будівництва екологічному фонду, а не Росії, і тому не підпадатимуть під обмеження.

Путін не готовий відмовлятись від проекту. Він буде його продовжувати понад усе. Бо тут головну роль грають вже не гроші, а імідж президента Росії.

Є ще варіант, що трубу дозволять добудувати, але за умови, що Путін відмінить монополію Газпрому на експорт газу. Але чи зможе глава РФ погодитись на ці умови поки невідомо.

Також проблеми у будівництві Північного потоку-2 продовжились після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Ідею у зупинці проекту підтримав Дональд Трамп.