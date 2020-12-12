12 грудня в Росії помер актор Валентин Гафт, йому було 85 років. Напередодні він переніс інсульт.

Новину про смерть актора підтвердила його дружина Ольга Остроумова, а також Московський театр Современник, де він працював.

Гафт відомий завдяки фільмам Вбивство на вулиці Данте, Майстер і Маргарита, Здрастуйте, я ваша тітка, Злодії в законі тощо.

У 2014 році Валентин Гафт підтримав окупацію Криму Росією, назвав себе прихильником Володимира Путіна та звинуватив Київ у війні на Донбасі.

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Ким був Валентин Гафт

Валентин Гафт – відомий російський актор театру та кіно, режисер, поет і письменник. Народився він у 1935 році у Москві. Проявляти акторські здібності почав ще в школі – брав активну участь у виставах і п’єсах, а згодом вступив до театрального училища.

У 1969 році він почав працювати у Московському театрі Современник. Вперше актор зіграв у фільмі Вбивство на вулиці Данте.

Найбільше Гафт запам’ятався глядачам за стрічками Гараж, Небеса обітовані, Про бідного гусара замовте слово, Сімнадцять миттєвостей весни, Сирота казанська, Карнавальна ніч 2 тощо.