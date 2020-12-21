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Факти / Світ / Росія
Наташа Тарчевська |

За дивних обставин: в РФ помер біолог, який розробляв вакцину від Covid-19

У Санкт-Петербурзі відомого науковця-біолога Олександра Каганського знайшли мертвим. Останні декілька місяців він займався розробкою вакцини від коронавірусу.

45-річний чоловік випав із вікна 14-го поверху. Канагський був у нижній білизні та з ножовим пораненням, його знайшли випадкові очевидці.

Через неоднозначність смерті Олександра Каганського поліція міста розслідуватиме справу як можливе умисне вбивство.

Олександр Каганський помер

За даними російських ЗМІ, науковець прилетів до Петербурга та зупинився у свого давнього знайомого Ігоря Іванова.

Під час зустрічі у приятелів трапилася бійка, після якої Іванов підрізав та викинув науковця з балкона. Однак сам Ігор переконує, що Каганський скоїв суїцид.

Хто такий Олександр Каганський

Російський науковець-біолог Олександр Каганський багато років працював в університетах Единбургу та Вашингтону.

Його близьким другом та колегою був відомий нобелівський лауреат Пітер Хігс.

Останнім часом Каганський працював у Шотландії над виготовленням вакцини від коронавірусу.

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