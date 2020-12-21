Олександр Каганський помер

У Санкт-Петербурзі відомого науковця-біолога Олександра Каганського знайшли мертвим. Останні декілька місяців він займався розробкою вакцини від коронавірусу.

45-річний чоловік випав із вікна 14-го поверху. Канагський був у нижній білизні та з ножовим пораненням, його знайшли випадкові очевидці.

Через неоднозначність смерті Олександра Каганського поліція міста розслідуватиме справу як можливе умисне вбивство.

За даними російських ЗМІ, науковець прилетів до Петербурга та зупинився у свого давнього знайомого Ігоря Іванова.

Під час зустрічі у приятелів трапилася бійка, після якої Іванов підрізав та викинув науковця з балкона. Однак сам Ігор переконує, що Каганський скоїв суїцид.

Хто такий Олександр Каганський

Російський науковець-біолог Олександр Каганський багато років працював в університетах Единбургу та Вашингтону.

Його близьким другом та колегою був відомий нобелівський лауреат Пітер Хігс.

Останнім часом Каганський працював у Шотландії над виготовленням вакцини від коронавірусу.