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Дмитро Кудрявцев |

У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна

У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна

У російському місті Єкатеринбург колишній співробітник МВС Євген Болков кілька годин вів вогонь по перехожих з вікна власної квартири.

В результаті постраждали дві людини – співробітник Росгвардіі та неповнолітня дівчинка, розповів голова прес-служби ГУ МВС у Свердловській області Валерій Горєлих.

Дитину з кульовим пораненням живота доставлено до реанімації дитячої лікарні у вкрай важкому стані.

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За інформацією силовиків, чоловік вів вогонь з мисливського карабіна Сайга. Місцеві ЗМІ також повідомляють, що стрілок сьогодні розіслав знайомим і родичам СМС-повідомлення з текстом: “набридло життя, сьогодні помру і всіх постріляю”.

Мешканці будинку, звідки велася стрілянина, було евакуйовані, а найближчу територію – оточено.

Пізніше стало відомо, що Болкова затримано під час спецоперації. Чоловік відстрілювався, тому правоохоронцям довелося застосувати світло-шумову гранату. Його вже доставили на допит.

У місцевому управлінні Слідчого комітету пізніше повідомили, що пред’явлено підозри за ч.3 ст.30 (замах на вбивство малолітньої) та ч.2 ст.105 (посягання на життя правоохоронця) КК РФ. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

На місці події працюють слідчі та криміналісти, які встановлюють всі обставини події.

У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна
У Єкатеринбурзі екс-поліцейський кілька годин стріляв по перехожих з вікна / 10 фотографий

Затримання стрілка в Києві

Минулого тижня співробітники поліції затримали в Києві чоловіка, який відкрив стрілянину з вікна власної квартири.

Постріли почули сусіди, які викликали правоохоронців.

В наслідок події ніхто не постраждав.

Джерело: Е1.ru

Фото: Е1.ru

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