Росія продовжить заборону на авіасполучення з Туреччиною. Російський штаб щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусу розглядає дві можливих дати.

За даними російських ЗМІ, обговорюються дві можливих дати продовження обмежень – 15 та 30 червня.

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Водночас 17 травня, під час переговорів міністра культури та туризму Туреччини Мехмета Ерсоя і віце-прем’єра РФ Тетяни Голікової, обговорювалося відновлення авіасполучення в повному обсязі з 15 червня.

Зазначимо, Росія обмежила авіасполучення з Туреччиною і Танзанією з 15 квітня по 1 червня. Офіційне формулювання – погіршення епідеміологічної обстановки в цих країнах. Російським туроператорам заборонили організовувати чартерні програми, а також продавати туристичні путівки.

На цей період росіяни купили понад 500 тис. турпакетів до Туреччини. Водночас 60% російських туристів, які купили тури, не перенесли поїздки на інші напрямки й чекають відкриття країни.

Заборона влади РФ на польоти до Туреччини

Після того як Кремль на півтора місяця скасував перельоти до Туреччини, багато громадян Росії не могли потрапити додому. Це сталося через те, що Стамбул – ключовий хаб для транзитних перельотів росіян світом.

Зазначимо, рішення про закриття для росіян Туреччини в Москві ухвалили відразу після офіційного візиту в Анкару президента України Володимира Зеленського.

Про політичні причини введеної російською владою заборони на польоти до Туреччини читайте в матеріалі Фактів ICTV.