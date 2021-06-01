Наслідуючи Лукашенка: у Росії з літака зняли опозиціонера Пивоварова

ФСБ заборонила виліт з аеропорту Санкт-Петербурга Пулково авіалайнера, на борту якого перебував екс-директор громадської організації Відкрита Росія Андрій Пивоваров, який мав намір летіти на відпочинок.

Літак вже стояв на злітно-посадковій смузі і готувався здійснити рейс до Варшави.

Чоловік безперешкодно пройшов митний контроль, хоча нібито перебував у розшуку Федеральної служби безпеки.

Пивоварова спочатку доставили до відділення ФСБ Пулково, а потім перевезли в Управління Слідчого комітету Росії у Санкт-Петербурзі. Згодом його планують етапувати до Краснодара.

Опозиціонеру закидають ч.1 ст.284 (співпраця з небажаної організацією) КК РФ. До екс-директора Відкритої Росії приїхала адвокат Олена Бородіна, однак її не пустили до підзахисного.

У результаті авіалайнер, з якого зняли росіянина, злетів із затримкою в півтори години.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську

23 травня в Мінську примусово посадили авіалайнер компанії Ryanair, що здійснював рейс з Афін до Вільнюса.

На борту літака перебував екс-головний редактор Telegram-каналу Nexta Романа Протасевич і його дівчина Софія Сапега, яких після приземлення затримали співробітники КДБ.

Рішення про посадку літака в Мінську приймав особисто Олександр Лукашенко.