Російський опозиційний політик, екс-депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков не має наміру затримуватися в Україні, а поїде з братом до Болгарії.

– Поїдемо до Болгарії, куди я вивіз два роки тому своїх батьків, – розповів він в ефірі одного з телеканалів.

Свій виїзд з Росії він не вважає еміграцією і планує повернутися, але поки не знає, коли це станеться.

– Я зараз хочу серйозно обміркувати, як бути ефективним для досягнення тих цілей, які я ставив, перебуваючи в Росії. Там, на жаль, я не можу бути ефективним, – сказав політик.

Дмитро Гудков приїхав в Україну напередодні, 6 червня, через погрози з оточення Адміністрації президента Росії і можливого арешту з метою недопущення до участі у виборах.

За його словами, йдеться про кримінальну справу про заподіяння майнової шкоди шляхом обману, в якій він є фігурантом.

Фото: Дмитрий Гудков