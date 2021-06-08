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Факти / Світ / Росія
Юлія Захарченко |

НАТО готове захищати союзників від Мінська та Москви – Столтенберг

Єнс Столтенберг

Північноатлантичний альянс готовий захищати своїх союзників від будь-якої небезпеки, яка може надходити з Китаю або Росії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, основна загроза для НАТО – зміцнення співробітництва Росії та Китаю, а також посилення форм тероризму та кібератак.

– Ми готові в надзвичайній ситуації захищати будь-якого свого члена від будь-якої загрози, що надходить від Мінська або Москви, – заявив він.

Столтенберг підкреслив, що загальну стратегію альянсу у відповідь на виклики Китаю і Росії обговорюватимуть на саміті НАТО 14-15 червня у Брюсселі.

Білорусь та РФ

Співпраця Росії та Білорусі останніми тижнями викликає серйозну стурбованість в НАТО, заявив Єнс Столтенберг.

У НАТО також серйозно стурбовані взаємодією президента Росії Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: La Repubblica

Фото: Dreamstime

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