Отруєння письменника Бикова і Навального: Bellingcat і The Insider знайшли збіги

За отруєнням письменника Дмитра Бикова у квітні 2019 року і російського опозиціонера Олексія Навального в серпні 2020-го стоять одні й ті ж співробітники ФСБ, йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat і The Insider.

Розслідувачі з’ясували, що спецслужби стежили за Биковим щонайменше за рік до замаху. Йдеться про Володимира Паняєва та Валерія Сухарєва (за паспортом – Микола Горохов).

Маршрути їх пересування збігалися з поїздками Бикова. Вони прилетіли з ним в одному літаку в Уфу в травні 2018 року, а в листопаді та у квітні 2019-го вирушили за письменником у Ростов.

16 квітня Биков летів з Катеринбурга в Уфу читати лекції. У літаку йому стало зле, його госпіталізували, ввели в медикаментозну кому, а потім перевезли в Москву. Через п’ять днів письменник прийшов до тями. Спочатку вважалося, що у Бикова загострення цукрового діабету. Але пізніше він сам розповідав, що його відчуття були дуже схожі на ті, що описував Навальний після отруєння Новачком. А лікарі так і не змогли поставити однозначний діагноз.

У Bellingcat і The Insider вважають, що отруїти його намагалися 13 квітня в Новосибірську, а схема могла бути такою, як пізніше з Навальний – отруту нанесли на одяг в готельному номері. Встановлено, що в той час в місті знаходилися Володимир Паняєв та Іван Осипов, але під іменами Володимир Алексєєв і Іван Спиридонов. Обидва фігурували в справі про отруєння Навального в Томську 20 серпня 2020 року.

Що відомо про Бикова

Письменник Дмитро Биков – один критиків режиму президента РФ Володимира Путіна.

Він відомий своєю яскравою позицією щодо України. Письменник не підтримує російську анексію Криму і окупацію Донбасу. Він заявляв, що події у Криму і на Донбасі “гігантська національна трагедія”, за яку Росії доведеться розплачуватися.

Детальніше про Дмитра Бикова – на Фактах ICTV.

Джерело: Bellingcat, The Insider

Фото: Дмитрий Быков