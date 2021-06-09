Юрія Хованського затримали через пісню про Норд-Ост: подробиці, фото, відео

Відомого російського відеоблогера і стендап-коміка Юрія Хованського заарештували в Санкт-Петербурзі.

Його звинувачують у публічних закликах до тероризму, які знайшли в ролику Хованський про Норд-Ост.

Рядки з цієї пісні під гітару Юрій Хованський жартома проспівав на стрімі у відеоблогер Андрія Нефедова приблизно в 2012-2013 році.

Останній проходить у цій справі як свідок. Тим часом на офіційних каналах блогерів відеоролик відсутній.

Що сталося

Ввечері 8 червня до Юрія Хованського додому прийшли правоохоронці: обшуки в квартирі тривали до 2.00 ночі, після чого блогера відвезли до поліцейського відділку.

Заспівав про Норд-Ост: російського блогера Хованського звинуватили в закликах до тероризму / 7 фотографий

Відомо, що кримінальну справу відкрито за ст. 205 ч. 2 (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму) КК РФ.

Санкція статті передбачає до семи років в’язниці або штраф до 1 млн рублів.

Чи отримав Юрій Хованський повідомлення про підозру, наразі не повідомляється.

Що не так з піснею про Норд-Ост

Вже 9 червня в мережі з’явилося відео, на якому затриманий Хованський заявив, що визнає провину і “повністю розкаюється” у виконанні пісні про Норд-Ост.

Трагедія Норд-Ост відбулася в Москві у 2002 році. В мікрорайоні Дубровка чеченські бойовики захопили театральний центр, коли там йшов показ мюзиклу Норд-Ост.

Внаслідок теракту загинуло 130 заручників. Чимало російських експертів та опозиціонерів покладають відповідальність за таку кількість жертв на Кремль та Володимира Путіна зокрема.

Пісня Юрія Хованського містить рядки “Норд-Ост це було а***нно, скільки ж тоді загинуло російських дітей”.

Також у пісні блогер закликає відомого чеченського бойовика Салмана Радуєва “влаштувати теракт”.

Ймовірно, ця фраза може вважатися іронічною, оскільки Радуєв помер у в’язниці взимку 2002 року, і “заклик” Хованського не мав жодних реальних підстав.

Хованський і Миротворець

Починаючи з грудня 2020 року, профіль російського відеоблогера Юрія Хованського розміщено на сайті Миротворець.

Його діяльність охарактеризували як пропагандистську та антиукраїнську.

Водночас головним доказом цих слів є посилання на фейкову новину про те, що Юрій Хованський нібито відвідував “ЛДНР”.

Під час одного із нещодавніх стрімів блогер зізнався, що не очікував побачити себе на Миротворці, оскільки всі його висловлювання про Україну були жартами, а сам він ніколи не був на Донбасі.