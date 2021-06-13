Лідери країн Великої сімки закликали РФ вивести війська з України

Лідери країн Великої сімки назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі. Також вони закликали Москву вивести війська з України.

Про це йдеться у підсумковому комюніке саміту G7. Лідери Великої сімки підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних державних кордонах.

– Ми закликаємо Росію знизити напруженість та вивести російські війська від східного кордону України та з Криму, – йдеться у документі.

Також Велика сімка закликала Росію до конструктивної взаємодії та підтвердженню прихильності до перемир’я.

Зустріч лідерів Великої сімки

Під час зустрічі лідерів країн Великої сімки сторони домовилися забезпечити 1 млрд доз вакцин від Covid-19 протягом 2021 року.

Щонайменше 700 мільйонів доз експортують у більш бідні країни в цьому році. Понад 50% препаратів призначені для держав, що не входять у склад G7.