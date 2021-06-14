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Факти / Світ / Росія
Софія Зінов'єва |

РФ та США збільшують кількість розгорнутих ядерних боєголовок – SIPRI

РФ та США збільшують кількість розгорнутих ядерних боєголовок – SIPRI

За останній рік Росія збільшила свій ядерний арсенал на 180 боєголовок, шляхом розгортання міжконтинентальних балістичних ракет різного базування.

Про це йдеться у щорічному звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу SPIRI, де зазначається, що кількість боєголовок, розгорнутих у складі оперативних сил, за рік збільшилась з 3 720 до 3 825.

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Також наголошується, що у повній бойовій готовності перебувають приблизно 2 тис. з цих боєголовок, більшість з яких належить США та Росії.

Нарощували протягом року ядерний потенціал і Сполучені Штати, разом із РФ вони володіють 90% усіх ядерних боєголовок.

Загальна ж кількість ядерних боєголовок в усіх дев’яти ядерних державах скоротилась із 13 тис. 400 до 13 тис. 080.

– У той час як США і Росія продовжували скорочувати свої загальні запаси ядерної зброї шляхом демонтажу знятих з озброєння боєголовок в 2020 році, за оцінками, на початку 2021 року обидві країни мали приблизно на 50 ядерних боєголовок в оперативному розгортанні більше, ніж роком раніше, – наголошують у звіті SPIRI.

За даними SPIRI, Російська Федерація посідає перше місце за кількістю ядерної зброї серед дев’яти ядерних держав і має понад 6 тис. ядерних боєголовок.

Армія НАТО

14 червня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг розповів, що на данний момент війська Альянсу перебувають у найбільшій бойовій готовності з часів холодної війни і будуть нарощувати військовий потенціал у зв’язку з агресивною політикою Росії.

Також генсек заявив, що НАТО планує розміщення у Європі нових ракет наземного базування, які здатні нести ядерні боєголовки.

Джерело: SPIRI

Фото: Dreamstime

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