За останній рік Росія збільшила свій ядерний арсенал на 180 боєголовок, шляхом розгортання міжконтинентальних балістичних ракет різного базування.
Про це йдеться у щорічному звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу SPIRI, де зазначається, що кількість боєголовок, розгорнутих у складі оперативних сил, за рік збільшилась з 3 720 до 3 825.
Також наголошується, що у повній бойовій готовності перебувають приблизно 2 тис. з цих боєголовок, більшість з яких належить США та Росії.
Нарощували протягом року ядерний потенціал і Сполучені Штати, разом із РФ вони володіють 90% усіх ядерних боєголовок.
Загальна ж кількість ядерних боєголовок в усіх дев’яти ядерних державах скоротилась із 13 тис. 400 до 13 тис. 080.
– У той час як США і Росія продовжували скорочувати свої загальні запаси ядерної зброї шляхом демонтажу знятих з озброєння боєголовок в 2020 році, за оцінками, на початку 2021 року обидві країни мали приблизно на 50 ядерних боєголовок в оперативному розгортанні більше, ніж роком раніше, – наголошують у звіті SPIRI.
За даними SPIRI, Російська Федерація посідає перше місце за кількістю ядерної зброї серед дев’яти ядерних держав і має понад 6 тис. ядерних боєголовок.
At the start of 2021, the 9 nuclear-armed states possessed an estimated 13 080 nuclear weapons:
USA???????? 5 550
Russia???????? 6 255
UK???????? 225
France???????? 290
China???????? 350
India???????? 156
Pakistan???????? 165
Israel???????? 90
North Korea???????? 40–50
Read more in #SIPRIYearbook 2021 ➡️ https://t.co/zct4xsms3m pic.twitter.com/16Sic0PUWk
— SIPRI (@SIPRIorg) June 14, 2021
Армія НАТО
14 червня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг розповів, що на данний момент війська Альянсу перебувають у найбільшій бойовій готовності з часів холодної війни і будуть нарощувати військовий потенціал у зв’язку з агресивною політикою Росії.
Також генсек заявив, що НАТО планує розміщення у Європі нових ракет наземного базування, які здатні нести ядерні боєголовки.
Джерело: SPIRI