За останній рік Росія збільшила свій ядерний арсенал на 180 боєголовок, шляхом розгортання міжконтинентальних балістичних ракет різного базування.

Про це йдеться у щорічному звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу SPIRI, де зазначається, що кількість боєголовок, розгорнутих у складі оперативних сил, за рік збільшилась з 3 720 до 3 825.

Також наголошується, що у повній бойовій готовності перебувають приблизно 2 тис. з цих боєголовок, більшість з яких належить США та Росії.

Нарощували протягом року ядерний потенціал і Сполучені Штати, разом із РФ вони володіють 90% усіх ядерних боєголовок.

Загальна ж кількість ядерних боєголовок в усіх дев’яти ядерних державах скоротилась із 13 тис. 400 до 13 тис. 080.

За даними SPIRI, Російська Федерація посідає перше місце за кількістю ядерної зброї серед дев’яти ядерних держав і має понад 6 тис. ядерних боєголовок.

At the start of 2021, the 9 nuclear-armed states possessed an estimated 13 080 nuclear weapons:

USA???????? 5 550

Russia???????? 6 255

UK???????? 225

France???????? 290

China???????? 350

India???????? 156

Pakistan???????? 165

Israel???????? 90

North Korea???????? 40–50

Read more in #SIPRIYearbook 2021 ➡️ https://t.co/zct4xsms3m pic.twitter.com/16Sic0PUWk

— SIPRI (@SIPRIorg) June 14, 2021