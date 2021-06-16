Російські бойовики причетні до вбивств мирних жителів у ЦАР – CNN

Найманці з Росії в Центральноафриканській Республіці причетні до тортур і вбивств місцевих жителів. Вони робили це нібито під приводом боротьби з повстанцями.

Про це розповіли мешканці міста Бамбарі журналістам CNN, де стався один з десятків випадків порушення прав людини російськими бойовиками.

Місцеві жителі розповіли, що росіяни нібито відкрили вогонь по людях, коли ті сховалися в мечеті Аль-Таква. Тоді загинули діти.

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За їхніми словами, кілька цивільних людей застрелили, коли росіяни та армія наказали їм покинути мечеть. Тоді військові відкрили по них вогонь, попри те, що люди виходили з піднятими руками.

У результаті чотири людини загинули, а ще один чоловік втік. Чоловіка, який розповів про це журналістам, тоді поранили в ногу. Медичну допомогу він не міг отримати, оскільки біля лікарень чатували місцеві військові. Незабаром частину ноги нижче коліна йому ампутували.

Всього під час лютневого інциденту у мечеті нібито вбили від 12 до 20 осіб.

Звинувачення проти російських найманців також підтверджують конфіденційні документи ООН, які отримали журналісти.

Місцеві силовики разом з росіянами та сирійцями могли влаштувати військові злочини, зокрема страти місцевих жителів та інших осіб, йдеться у звіті миротворців ООН.

Джерела CNN також заявили, що невідома кількість сирійських найманців, які воювали за гроші Росії в Лівії, були пізніше спрямовані до ЦАР.

У секретних документах вказується, що зараз у ЦАР перебуває близько 2300 найманців, зокрема контингент з Сирії.