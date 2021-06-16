Правозахисна організація Репортери без кордонів (RSF) перед зустріччю президентів США Джо Байдена та РФ Володимира Путіна вирішили нагадати про арешти блогерів і журналістів, засудивши систематичні переслідування незалежних ЗМІ в Росії.

Також правозахисники назвали Путіна одним із найбільших ворогів свободи медіа в усьому світі.

Зокрема очільник філії RSF в Німеччини Крістіан Мир заявив, що влада Росії перешкоджає висвітленню гострих тем.

– Тих, хто говорить про погане обладнання лікарень, про корупцію чи масштабне придушення громадянського суспільства перед вересневими виборами, тягнуть до суду або оголошують так званими іноземними агентами, – пояснив він.

В організації наголосили і на арештах блогерів і журналістів у РФ.

Перед початком матчу Євро-2020, який напередодні проходив у Санкт-Петербурзі, заарештовали на два місяці за звинуваченням в “виправданні тероризму” відеоблогера Юрія Хованського.

Блогер за кілька днів до затримання розмістив на своєму Youtube-каналі відео, де розкритикував затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Проти популярного російського відеоблогера Юрія Дудя відкрили адміністративну справу за “пропаганду наркотиків”.

Одночасно правозахисники вказали на триваючі переслідування авторів журналістських розслідувань.

Так, 20 травня московський суд продовжив арешт заступників головного редактора сайту Росдержава Олександра Дорогова і Яна Кателевського, які розслідували корупцію в поліції.

Репортери без кордонів нагадали про заходи російської влади проти міжнародних онлайн-платформ, які відіграють важливу роль для Росії та її ЗМІ.

Зокрема, це стосується штрафних санкції щодо Facebook, Twitter, Google і Tiktok.

Наостанок правозахисники відзначили, що у рейтингу свободи ЗМІ РФ знаходиться на 150-й позиції серед 180 країн.