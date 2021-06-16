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Факти / Світ / Росія
Анастасія Рогожінська |

Переслідування, арешти і санкції: як Путін утискає свободу журналістів РФ

цезура, свобода слова ЗМІ

Правозахисна організація Репортери без кордонів (RSF) перед зустріччю президентів США Джо Байдена та РФ Володимира Путіна вирішили нагадати про арешти блогерів і журналістів, засудивши систематичні переслідування незалежних ЗМІ в Росії.

Також правозахисники назвали Путіна одним із найбільших ворогів свободи медіа в усьому світі.

Зокрема очільник філії RSF в Німеччини Крістіан Мир заявив, що влада Росії перешкоджає висвітленню гострих тем.

– Тих, хто говорить про погане обладнання лікарень, про корупцію чи масштабне придушення громадянського суспільства перед вересневими виборами, тягнуть до суду або оголошують так званими іноземними агентами, – пояснив він.

В організації наголосили і на арештах блогерів і журналістів у РФ.

Перед початком матчу Євро-2020, який напередодні проходив у Санкт-Петербурзі, заарештовали на два місяці за звинуваченням в “виправданні тероризму” відеоблогера Юрія Хованського.

Блогер за кілька днів до затримання розмістив на своєму Youtube-каналі відео, де розкритикував затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Проти популярного російського відеоблогера Юрія Дудя відкрили адміністративну справу за “пропаганду наркотиків”.

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Одночасно правозахисники вказали на триваючі переслідування авторів журналістських розслідувань.

Так, 20 травня московський суд продовжив арешт заступників головного редактора сайту Росдержава Олександра Дорогова і Яна Кателевського, які розслідували корупцію в поліції.

Репортери без кордонів нагадали про заходи російської влади проти міжнародних онлайн-платформ, які відіграють важливу роль для Росії та її ЗМІ.

Зокрема, це стосується штрафних санкції щодо Facebook, Twitter, Google і Tiktok.

Наостанок правозахисники відзначили, що у рейтингу свободи ЗМІ РФ знаходиться на 150-й позиції серед 180 країн.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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