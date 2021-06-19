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Факти / Світ / Росія
Дмитро Кудрявцев |

Пожежа на складі піротехніки: в центрі Москви сталося одразу кілька вибухів

вибух

У центрі Москви прогриміло кілька вибухів, після чого сталося загоряння.

Надзвичайна подія сталася на одним зі складів піротехніки в столиці РФ.

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Пожежі було присвоєно другий рівень складності – вогонь перекинувся на сусідню будівлю.

В бойову готовність було приведено авіацію.

Потужний вибух в Китаї

У китайському місті Шиян прогримів потужний в житловому комплексі, через що постраждали і загинули люди на ринку, який розташований поруч.

В результаті вибуху газу на ринку в центрі Китаю щонайменше 12 людей загинули і ще 37 людей отримали серйозні поранення.

Також менш серйозні травми отримали не менше 130 осіб.

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