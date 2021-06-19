Пожежа на складі піротехніки: в центрі Москви сталося одразу кілька вибухів

У центрі Москви прогриміло кілька вибухів, після чого сталося загоряння.
Надзвичайна подія сталася на одним зі складів піротехніки в столиці РФ.
Пожежі було присвоєно другий рівень складності – вогонь перекинувся на сусідню будівлю.
В бойову готовність було приведено авіацію.
Потужний вибух в Китаї
У китайському місті Шиян прогримів потужний в житловому комплексі, через що постраждали і загинули люди на ринку, який розташований поруч.
В результаті вибуху газу на ринку в центрі Китаю щонайменше 12 людей загинули і ще 37 людей отримали серйозні поранення.
Також менш серйозні травми отримали не менше 130 осіб.