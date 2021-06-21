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Дмитро Кудрявцев |

Рада ЄС продовжила на рік антиросійські санкції за анексію Криму

санкції

Рада Європейського Союзу продовжила дію обмежувальних заходів, введених проти Російської Федерації за анексію Криму, до 23 червня 2022 року.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні, яке відбулося в понеділок, 21 червня.

Зокрема, під обмежувальні заходи потрапляє імпорт в Євросоюз товарів з анексованого Криму, експорт на півострів технологій в транспортній, телекомунікаційній та енергетичній галузі.

Крім того, введено заборону на ведення розвідки і видобутку природних ресурсів на півострові.

У Раді ЄС наголосили, що ніколи не визнають анексію Криму.

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Антиросійські санкції США

Напередодні радник президента США Джейк Салліван повідомив, що Білий дім готує новий список обмежувальних заходів проти Північного потоку-2.

За його словами, обмежувальні заходи щодо газопроводу будуть введені в будь-якому випадку.

Салліван зазначив, що як тільки Джо Байден переконається в ефективності санкцій – буде введено ще один пакет – цього разу за отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: Євросоюз

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