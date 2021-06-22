Польській уряд пов’язує нещодавні кібератаки на електронні пошти та акаунти політиків та урядовців із російськими спецслужбами.

22 червня заступник міністра, який координує роботу спецслужб Польщі Станіслав Зарін повідомив, що уряд має докази зв’язку хакерів із російськими спецслужбами.

Йдеться про групу хакерів UNC1151, повідомляє Зарін і зазначає, що це встановили військова розвідка і Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

– Служби мають у своєму розпорядженні інформацію, яка б підтверджувала зв’язок агресорів з діяльністю російських спецслужб, – наголосив заступник міністра.

Також він зауважив, що ця масштабна кібератака була частиною кампанії, яка має на меті дестабілізацію ситуації у центральній Європі.

Кібератаки на Польщу

16 червня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до голови Сейму із проханням скликати позачергове засідання через кібератаку на особисті дані польських чиновників.

Зокрема хакери зламали пошту керівника канцелярії прем’єр-міністра Міхала Дворчіка та оприлюднили листи у мережі, частина з яких є фейковими і сфабрикованими.